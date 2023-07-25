Москва
Профиль пользователя Oxana_R

фото пользователя Oxana_R
фото #2 пользователя Oxana_R
фото #3 пользователя Oxana_R
фото #4 пользователя Oxana_R

О себе

Танцую фламенко, играю в настольные игры и учу французский язык) Люблю крафтовое пиво)

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 📚 Книги 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Съездить на фестиваль крафтового пива

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nik1ta
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Gromozekka
Москва → Другое

Сгонять на Дикую Мяту

маленькое фото пользователя Aleksei.L
Москва → Другое

Лето в мск

маленькое фото пользователя eLFrey
Москва → Другое

Внезапно спланированная встреча незнакомых людей для знакомства =)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.