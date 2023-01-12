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Москва
Профиль пользователя Overlook9

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О себе

Привет) я Вика. Буду рада новым знакомствам☺️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 109 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 57 участников

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