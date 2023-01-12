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Москва
Москва
Профиль пользователя Overlook9
О себе
Привет) я Вика. Буду рада новым знакомствам☺️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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