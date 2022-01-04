Люблю общаться на разные темы, даже если я особо из не понимаю, стараюсь рассуждать и узнать много нового об этом Немного занимаюсь фотографиями, но навыков хватает только на восходы и закаты, если поможешь освоить новые навыки, буду благодарен) Важно! Аниме, компьютерные игры, настролки, настойки, черный или пошлый юмор - ПРЕДЛАГАТЬ!

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

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