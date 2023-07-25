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Москва
Увлекаюсь психологией, люблю уютные и душевные разговоры. Занимаюсь йогой и танцами, путешествую по Европе и не только. Обожаю фоткать и фоткаться сама))
Москва
Профиль пользователя Orehova_Yana
О себе
Увлекаюсь психологией, люблю уютные и душевные разговоры. Занимаюсь йогой и танцами, путешествую по Европе и не только. Обожаю фоткать и фоткаться сама))
Со мной комфортно🖤
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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