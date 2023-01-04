Москва
Профиль пользователя Ordynsky

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О себе

Люблю музыку в стиле heavy, doom, stoner, sludge
Есть велосипед, на котором могу проехать за раз 50+ км

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия
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