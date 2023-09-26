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Москва
Профиль пользователя Operator

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О себе

Метко стреляю, с парашютом летаю , далеко заплываю)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → пообщаться

Хотел бы больше общаться на английском , многое упустил но за то чтобы нагнать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay

Москва → пообщаться

Найти людей для интересного общения

Откликнулся 31 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, поболтать

Откликнулось 15 участников

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Посещение новых мест в Москве

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Провожу практики гвоздестояния

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Кто хочет вместе поехать покататься на горных лыжах недалеко от Москвы?

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