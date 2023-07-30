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Москва
Профиль пользователя Ongvalky

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О себе

Люблю хорошие книги, которые читаются почти на одном дыхании. К примеру из авторов Стивена Кинга, Магазинникова и тд (из любимых литрпг, ну и манга/ранобэ)
Хожу в зал, не знаю можно ли это назвать спортом, это скорее саморазвитие.
Геймер, играю во многое, если нужно акк в стиме Ilyasaldenikiy.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🍿 Сходить в кино💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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