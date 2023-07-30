О себе

Люблю хорошие книги, которые читаются почти на одном дыхании. К примеру из авторов Стивена Кинга, Магазинникова и тд (из любимых литрпг, ну и манга/ранобэ)

Хожу в зал, не знаю можно ли это назвать спортом, это скорее саморазвитие.

Геймер, играю во многое, если нужно акк в стиме Ilyasaldenikiy.