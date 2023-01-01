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Москва
Профиль пользователя Onetruegideon

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О себе

Сериалы, выставки, книги и собаки вот такие увлечения😏

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Мероприятие связанное с медиафутболом)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 407 участников

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