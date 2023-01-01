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Москва
Москва
Профиль пользователя Onetruegideon
О себе
Сериалы, выставки, книги и собаки вот такие увлечения😏
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
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