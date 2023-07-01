Москва
Профиль пользователя Oneplusalone

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О себе

Люблю куда-нибудь рвануть (если есть такая возможность по свободному времени), либо тихо посидеть в хорошем месте и приятно поговорить, очень хочу многое попробовать: поездить на лошадях; поиграть в лазертаг или пейнтбол; научиться стрелять из огнестрельного, лука, пневматики; научиться кататься на мото, машине (а то права уже 10 лет лежат), сноуборде или на чем ещё вообще возможно; в общем-то за любой движ или недвиж (фильм с вкусняшками и пледом) 😁

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

1111111111

Москва → пообщаться

Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь

Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

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Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

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Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

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Выходные . Совместный отдых.

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Душа поэта ищет музы

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31 числа.. есть такая традиция- гулять и перекусывать 🫠

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Выезд в подмосковье на мотоциклах

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Москва → Другое

Трёп, а там видно будет

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