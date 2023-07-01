О себе

Люблю куда-нибудь рвануть (если есть такая возможность по свободному времени), либо тихо посидеть в хорошем месте и приятно поговорить, очень хочу многое попробовать: поездить на лошадях; поиграть в лазертаг или пейнтбол; научиться стрелять из огнестрельного, лука, пневматики; научиться кататься на мото, машине (а то права уже 10 лет лежат), сноуборде или на чем ещё вообще возможно; в общем-то за любой движ или недвиж (фильм с вкусняшками и пледом) 😁