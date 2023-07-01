Москва
Профиль пользователя Oneplusalone
О себе
Люблю куда-нибудь рвануть (если есть такая возможность по свободному времени), либо тихо посидеть в хорошем месте и приятно поговорить, очень хочу многое попробовать: поездить на лошадях; поиграть в лазертаг или пейнтбол; научиться стрелять из огнестрельного, лука, пневматики; научиться кататься на мото, машине (а то права уже 10 лет лежат), сноуборде или на чем ещё вообще возможно; в общем-то за любой движ или недвиж (фильм с вкусняшками и пледом) 😁
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
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Выходные . Совместный отдых.
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