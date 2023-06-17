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Москва
Профиль пользователя oncerebro

фото пользователя oncerebro

О себе

Играю в настольные игры, смотрю кино, прокрастинирую

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться

in pursuit of FriendShip

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 58 участников

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Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

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