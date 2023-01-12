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Москва
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Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

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📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян

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Москва → прогуляться, перекусить

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 38 участников

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