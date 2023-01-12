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Москва
Профиль пользователя Omar1234

фото пользователя Omar1234

О себе

Работаю. Отдыхаю. Свободен как Волк. Кому что интересно узнать спросите на прямую. Отвечу с удовольствием.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → активный отдых

Активный отдых от работы от всего. Есть желающие? Или предложение ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 44 участника

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