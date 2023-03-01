Привет👋🏻. Меня зовут Оля. Очень люблю путешествовать, узнавать новые места, музеи, парки, представления, квесты... Совсем не равнодушна к морю, но больше моря меня манят горы. Люблю петь И слушать песни под гитару. И пусть сейчас не всегда хватает времени на большие путешествия и посиделки у костра, но я над этим работаю. Ещё я мама) двух замечательных деток. Воспитываю одна и пытаюсь объять не объятное)))💪 Учусь жить и радоваться жизни. Ищу подруг и друзей с которыми можно как прекрасно поговорить, так и спокойно помолчать. Для проведения досуга.

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

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