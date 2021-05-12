Москва
Профиль пользователя OlyaTok

фото пользователя OlyaTok
фото #2 пользователя OlyaTok
фото #3 пользователя OlyaTok

О себе

Люблю прогуляться по парку, сходить на концерт или в театр.
Люблю вкусно поесть, пробовать новые блюда.
Очень нравится ходить в фитнес-клуб, без фанатизма, просто для поднятия настроения и поддержки физической формы.
Смотрю сериалы про детективов/адвокатов/врачей.
Люблю фантастику)

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.