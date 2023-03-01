Москва
Профиль пользователя OlyaOlya

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О себе

Only girls

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Хочу пойти в клуб потанцевать

Москва → сходить на мероприятие

Хочу пойти в клуб потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizabeth
Москва → Другое

Вейксерфинг

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Kisazaika
Москва → Другое

Пообщаться ,обсудить интересные вещи

маленькое фото пользователя Mmmm
Москва → Другое

Гулять, общаться

маленькое фото пользователя ketrina
Москва → Другое

Погулять, поболтать, классно провести время 🌟💫

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Погулять по городу, вкусно покушать 🍭

маленькое фото пользователя Olga
Москва → Другое

Погулять на вднх

маленькое фото пользователя Lus.sym
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.