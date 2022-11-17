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Москва
Москва
Профиль пользователя olyanches
О себе
всем привет,я Оля,недавно переехала в Москву и ищу подруг 🫣 очень люблю слушать музыку,особенно русский реп,вичуху,старый хип-хоп. люблю аниме Наруто(больше всего на свете),тетрадь смерти,хантер х хантер,да и много чего ещё;)обожаю серебряный век,без ума от стихотворений,иногда сама что то пишу 🤥🤟🏻пью,курю. в целом очень общительная и разносторонняя дама:)
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Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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