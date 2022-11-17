О себе

всем привет,я Оля,недавно переехала в Москву и ищу подруг 🫣 очень люблю слушать музыку,особенно русский реп,вичуху,старый хип-хоп. люблю аниме Наруто(больше всего на свете),тетрадь смерти,хантер х хантер,да и много чего ещё;)обожаю серебряный век,без ума от стихотворений,иногда сама что то пишу 🤥🤟🏻пью,курю. в целом очень общительная и разносторонняя дама:)