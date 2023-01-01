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Москва
Профиль пользователя Olyalya

фото пользователя Olyalya

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика📸 Пофоткаться🎭 Театр🖼 Выставка / музей💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу новые знакомства и общение.сижу в дикрете,а так как я приезжая то даже нет з

маленькое фото пользователя olya_const
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 317 участников

маленькое фото пользователя aida13

Набережные Челны → пообщаться

Мне 31 хочу найти настоящих друзей, чтобы и в гости, и в кино, и в кафе, и гуля

Откликнулись 3 участника

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