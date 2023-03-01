Москва
Профиль пользователя olyafedorova
О себе
Работаю продактом в айти
Увлекаюсь психологией отношений, принятия себя и сексологией
Люблю разнообразные тренировки - сейчас занимаюсь с персональным тренером
У меня 2 собаки и кошка
Зимой катаюсь на лыжах и коньках
Летом люблю парки, красивые и вкусные кафешки
Предпочитаю опираться на научные исследования. Не выношу астрологию, нумерологию и прочую ересь
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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