Работаю продактом в айти Увлекаюсь психологией отношений, принятия себя и сексологией Люблю разнообразные тренировки - сейчас занимаюсь с персональным тренером У меня 2 собаки и кошка Зимой катаюсь на лыжах и коньках Летом люблю парки, красивые и вкусные кафешки Предпочитаю опираться на научные исследования. Не выношу астрологию, нумерологию и прочую ересь

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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