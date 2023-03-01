Москва
Профиль пользователя olyafedorova

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О себе

Работаю продактом в айти
Увлекаюсь психологией отношений, принятия себя и сексологией
Люблю разнообразные тренировки - сейчас занимаюсь с персональным тренером
У меня 2 собаки и кошка
Зимой катаюсь на лыжах и коньках
Летом люблю парки, красивые и вкусные кафешки
Предпочитаю опираться на научные исследования. Не выношу астрологию, нумерологию и прочую ересь

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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