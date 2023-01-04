✌️Люблю слушать песни на английском языке. Меломан. Рок, поп, поп-панк ✌️ С недавних пор хожу на мюзиклы ✌️ Стараюсь заниматься спортом ✌️Люблю ходить на концерты любимых исполнителей ✌️Люблю пешие прогулки ✌️Обажаю путешествовать 🤬Ненавижу долгие ответы на сообщения Хочу найти подругу, желательно недалеко от своего района. Переехала в новый район сравнительно недавно, а друзей так и не нашла. ТиНАО

Профиль обновлён 3 марта 2023 г.

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☣️ Токсичность

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