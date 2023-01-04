Москва
Профиль пользователя Olya_os

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О себе

✌️Люблю слушать песни на английском языке. Меломан. Рок, поп, поп-панк
✌️ С недавних пор хожу на мюзиклы
✌️ Стараюсь заниматься спортом
✌️Люблю ходить на концерты любимых исполнителей
✌️Люблю пешие прогулки
✌️Обажаю путешествовать

🤬Ненавижу долгие ответы на сообщения

Хочу найти подругу, желательно недалеко от своего района. Переехала в новый район сравнительно недавно, а друзей так и не нашла. ТиНАО

Профиль обновлён 3 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Погулять, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Olga29
Москва → Другое

Просто прогуляться , или …

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