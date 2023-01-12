О себе

23 годика, никак не могу определиться с тем, что делать по жизни. Хочу найти того, с кем можно будет обобщаться на тему самоопределения. Нахожусь в поиске того, с кем даже тишина будет комфортной.



Душнила, но воспитанная 😂