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Москва
23 годика, никак не могу определиться с тем, что делать по жизни. Хочу найти того, с кем можно будет обобщаться на тему самоопределения. Нахожусь в поиске того, с кем даже тишина будет комфортной.
Москва
Профиль пользователя Olya_Fr
О себе
23 годика, никак не могу определиться с тем, что делать по жизни. Хочу найти того, с кем можно будет обобщаться на тему самоопределения. Нахожусь в поиске того, с кем даже тишина будет комфортной.
Душнила, но воспитанная 😂
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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