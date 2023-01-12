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Москва
Профиль пользователя Olya_Fr

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О себе

23 годика, никак не могу определиться с тем, что делать по жизни. Хочу найти того, с кем можно будет обобщаться на тему самоопределения. Нахожусь в поиске того, с кем даже тишина будет комфортной.

Душнила, но воспитанная 😂

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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