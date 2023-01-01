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Москва
Москва
Профиль пользователя olya_const
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Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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