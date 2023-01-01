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Москва
Профиль пользователя olya_const

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О себе

Ищу подружку

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу компанию на концерт Jony

Москва → прогуляться, перекусить

ЮЗАО как на счет прогуляться, выпить чашечку кофе😎

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Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 145 участников

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Ищу новые знакомства и общение.сижу в дикрете,а так как я приезжая то даже нет з

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