Москва
Профиль пользователя Olya_Bob

фото пользователя Olya_Bob
фото #2 пользователя Olya_Bob

О себе

Привет) ищу друзей и общения )

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Электросталь → прогуляться, перекусить

можно сходить вечером в кафешку ) или ещё куда нибудь)

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на коньках или может колесо обозрения ВДНХ?

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить )

Москва → пообщаться

Скучно..кому так же , давайте общаться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria84
Москва → Другое

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на каток

маленькое фото пользователя AnytaHelp
Москва → Другое

Найти подружку

маленькое фото пользователя Neychel
Ногинск → Другое

Совместное активное времяпровождение.

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