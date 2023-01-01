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Москва
Москва
Профиль пользователя Olya2023
О себе
Люблю почитать что-нибудь по настроению,увлекаюсь психологией,много читаю на эту тему,делаю онлайн курсы по английскому,увлекаюсь smm,учусь на интернет маркетолога,обожаю капучино
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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