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Москва
Профиль пользователя Olya2023

фото пользователя Olya2023

О себе

Люблю почитать что-нибудь по настроению,увлекаюсь психологией,много читаю на эту тему,делаю онлайн курсы по английскому,увлекаюсь smm,учусь на интернет маркетолога,обожаю капучино

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе,погулять,пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 227 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулись 122 участника

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 27 участников

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Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

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Компанию для творчества

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маленькое фото пользователя Nastia223

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для встреч и общения!

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Москва → пообщаться

посоветую аниме, помогу психологически

Откликнулся 1 участник

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