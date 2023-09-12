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Москва
Москва
Профиль пользователя Olivka_77
О себе
Работаю удаленно в сфере IT, воспитываю 2 детей (ну как воспитываю - помогаю им расти скорее))), редко выбираюсь , но хотелось бы чаще. Люблю фильмы, театры, выставки, книги. Вообщем скукота - как бы сказал современный подросток)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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