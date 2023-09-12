О себе

Работаю удаленно в сфере IT, воспитываю 2 детей (ну как воспитываю - помогаю им расти скорее))), редко выбираюсь , но хотелось бы чаще. Люблю фильмы, театры, выставки, книги. Вообщем скукота - как бы сказал современный подросток)