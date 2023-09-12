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Москва
Профиль пользователя Olivka_77

фото пользователя Olivka_77

О себе

Работаю удаленно в сфере IT, воспитываю 2 детей (ну как воспитываю - помогаю им расти скорее))), редко выбираюсь , но хотелось бы чаще. Люблю фильмы, театры, выставки, книги. Вообщем скукота - как бы сказал современный подросток)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В кино э!!! Днём! в среду!!! На Жанну Дюбари!

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

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Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

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У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

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Пообщаться с женщинами 35+

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