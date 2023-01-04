Москва
Профиль пользователя OliviaLiv
О себе
Активный, позитивный человек. Но также любящий периодически тишину и спокойствие.) Общение, общение по интересам, новые интересы, прогулки, хороший слушатель.))
Летом: катаюсь на велосипеде, есть роликовые коньки, но давно без дела. В выходные езжу на автобусе на дачу в 65 км от Москвы по Рязанскому шоссе, переключаю мозг от города, работы и поддерживаю порядок в доме и на участке, хожу в лес, на речку, гуляю по полям.))
Профиль обновлён 3 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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