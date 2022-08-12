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Москва
Профиль пользователя Olivia02

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О себе

Всем привет , меня зовут Оля. Я общительная, люблю остроумный шутки , обожаю музыку . Много различных хобби, среди них творчество. Обожаю прогулки по городу , на теплоходе , шопинг и многое другое...)
Просьба интим не предлагать ! Надеюсь на понимание.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, поболтать , перекусить .

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
маленькое фото пользователя samorodova
Москва → Другое
выбраться погулять!
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