Обожаю сериалы и фильмы (ситкомы, фантастику, антиутопии и фильмы-катастрофы). Люблю собак, мало спать и готовить. Queen и Imagine Dragons и разговоры обо всем.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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Белгород → Другое Соберем песок, ведь трава была голубее, а небо - зеленее

Севастополь → Другое на любые темы от маникюра до книг и фильмов 😁

Москва → Другое О чем можно поговорить, в этот прекрасный солнечный день?

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