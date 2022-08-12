Москва
Профиль пользователя olinapivo
О себе
ищу подруг 💅💅💅 чтобы культурно распивать алкогольные и безалкогольные напитки и говорить друг другу о том, как все заебало
учусь на feelfucke, в свободное время люблю гулять по интересным местам, пить крафт в барах уровня б, травить анеки и всячески проебывать эту жизнь (зато с кайфом). легка на подъем, так что если у тебя есть желание обойти всю Москву или поехать в какие-то ебеня - я исключительно за
могу поддержать в общем-то любую тему из указанных в тэгах, да и помимо них кучу иных
из музыки слушаю абсолютно все, и рок и рэйв и каспийский груз, лабаю на гитаре
люблю ржать с хуйни, аки слово лопата
для приличия любимые анеки про холодильник и про бомжа и минет
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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