ищу подруг 💅💅💅 чтобы культурно распивать алкогольные и безалкогольные напитки и говорить друг другу о том, как все заебало учусь на feelfucke, в свободное время люблю гулять по интересным местам, пить крафт в барах уровня б, травить анеки и всячески проебывать эту жизнь (зато с кайфом). легка на подъем, так что если у тебя есть желание обойти всю Москву или поехать в какие-то ебеня - я исключительно за могу поддержать в общем-то любую тему из указанных в тэгах, да и помимо них кучу иных из музыки слушаю абсолютно все, и рок и рэйв и каспийский груз, лабаю на гитаре люблю ржать с хуйни, аки слово лопата для приличия любимые анеки про холодильник и про бомжа и минет

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🏢 Работа 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

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