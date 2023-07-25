Веселая и доброжелательная. Чуть-чуть за 30, люблю вечеринки, настолки, прогулки на великах и сапах. Я- фотограф, люблю проводить время в красивых местах с креативными и душевными людьми. С одинаковым успехом могу надеть каблуки и отправиться в рестик или же кроссы- и махнуть с друзьями за город, в лес, да хоть в горы. Много летаю, свободно говорю на английском.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

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