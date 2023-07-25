Москва
Профиль пользователя Olibiskis
О себе
Веселая и доброжелательная. Чуть-чуть за 30, люблю вечеринки, настолки, прогулки на великах и сапах. Я- фотограф, люблю проводить время в красивых местах с креативными и душевными людьми. С одинаковым успехом могу надеть каблуки и отправиться в рестик или же кроссы- и махнуть с друзьями за город, в лес, да хоть в горы. Много летаю, свободно говорю на английском.
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Присоединяйся к нам❤️
Потусить, потанцевать
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