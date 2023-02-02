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Москва
Профиль пользователя Oliana

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О себе

Люблю гулять, танцевать, катаюсь на велике, хожу в зал, жила в Азии 10 лет, работала диджеем и моделью. Интересные люди велком)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → другое

Концерт славы кпсс в клубе base

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маленькое фото пользователя Ivan911
маленькое фото пользователя Piladik
Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, зайти в какое нибудь интересное место, кафешку, пообщаться,

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 294 участника

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 89 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулись 24 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми для общения и прогулок

Откликнулось 17 участников

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Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулось 12 участников

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Давайте создадим компанию!

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Хочу найти новых друзьй в этой стране))

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Движ в эту пятницу!😁🤘

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Ищу группу единомышленниц ЦАО 30+

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