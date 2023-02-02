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Москва
Москва
Профиль пользователя Oliana
О себе
Люблю гулять, танцевать, катаюсь на велике, хожу в зал, жила в Азии 10 лет, работала диджеем и моделью. Интересные люди велком)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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