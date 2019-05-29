Москва
Профиль пользователя Olga.T

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О себе

Увлекаюсь живописью, люблю прогулки, посещать кафе, выставки, музеи и театры

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 📚 Книги

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Сходить на выставку, в бар, покататься на велосипедах

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