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Москва
Профиль пользователя OlgaSpecs

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фото #2 пользователя OlgaSpecs

О себе

Нравится узнавать новых людей;
Хочу компанию для прогулок и вдаимной помощи с фото

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика ✝️ Религия 💬 Пообщаться онлайн

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