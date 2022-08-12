⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Olgaonalisa

фото пользователя Olgaonalisa
фото #2 пользователя Olgaonalisa
фото #3 пользователя Olgaonalisa
фото #4 пользователя Olgaonalisa
фото #5 пользователя Olgaonalisa

О себе

Люблю театр, концерты классической музыки, природу, путешествия. Я кинезиолог. Исцеляю душу через тело.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться в центре, выпить кофе.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Москва → Другое
Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.