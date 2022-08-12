Москва
Профиль пользователя olgamau
О себе
Прожила в Испании 16 лет и случайно вернулась в Москву. Люблю путешествовать, восхищаюсь красотой природы. Книги, музыка, фильмы и сериалы уютными вечерами. Зимой горы, сноуборд. Всегда стремлюсь пробовать что-то новое. Неравнодушна к котикам и интересным людям. Не склонна к предрассудкам и осуждению. Вкусная еда, бокал вина или чай, приятная и непринуждённая беседа. Интересные места, выставки, арт. Буду рада новым друзьям в России
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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