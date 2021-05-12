Москва
Профиль пользователя Olgaaa99
О себе
С радостью бы влилась в компанию подруг или создала бы новую. Говорю на любые темы, слушаю любую музыку 🥹если у тебя есть животные, я уже тебя люблю
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа
События пользователя
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