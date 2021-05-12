Москва
Профиль пользователя Olgaaa99

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О себе

С радостью бы влилась в компанию подруг или создала бы новую. Говорю на любые темы, слушаю любую музыку 🥹если у тебя есть животные, я уже тебя люблю

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

События пользователя

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Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Участие в других событиях

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