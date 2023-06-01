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Москва
Профиль пользователя Olga_Yark

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О себе

Строю свою жизнь с нуля, ищу друзей для общения, встреч, прогулок

Хожу в зал 💪
Худею 🥬
Люблю психологию, бьюти сферу и сферу финансов

Список интересов многогранен, за любой кипишь

Есть ребенок 3 года 👶

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

пообщаться по душам на разные темы ☺️

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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