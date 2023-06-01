О себе

Строю свою жизнь с нуля, ищу друзей для общения, встреч, прогулок



Хожу в зал 💪

Худею 🥬

Люблю психологию, бьюти сферу и сферу финансов



Список интересов многогранен, за любой кипишь



Есть ребенок 3 года 👶