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Москва
Строю свою жизнь с нуля, ищу друзей для общения, встреч, прогулок
Москва
Профиль пользователя Olga_Yark
О себе
Строю свою жизнь с нуля, ищу друзей для общения, встреч, прогулок
Хожу в зал 💪
Худею 🥬
Люблю психологию, бьюти сферу и сферу финансов
Список интересов многогранен, за любой кипишь
Есть ребенок 3 года 👶
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться
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