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Москва
Профиль пользователя Olga_v65

фото пользователя Olga_v65
фото #2 пользователя Olga_v65

О себе

О себе могу сказать,что я веселая,добрая. Мне 19 лет.Хочется найти еденомышленников и просто хороший людей с кем будет весело проводить время.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Ищю друзей. С кем можно говорить обо всем. Мне 19 лет.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое
Уважаемые господа ))
маленькое фото пользователя TERA
Москва → Другое
Хочу найти подругу, с которой можно будет обсудить все что угодно)
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