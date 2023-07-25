Привет! Я тут для того чтобы выяснить - возможно ли найти новых друзей когда тебе под тридцать :D О себе: увлекаюсь лингвистикой и изучением языков. Не пью, не курю. Не замужем, но есть дочь. Буду рада приятному общению ;)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

📺 Политика 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.