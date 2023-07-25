Москва
Профиль пользователя Olga_proz
О себе
Привет! Я тут для того чтобы выяснить - возможно ли найти новых друзей когда тебе под тридцать :D О себе: увлекаюсь лингвистикой и изучением языков. Не пью, не курю. Не замужем, но есть дочь. Буду рада приятному общению ;)
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
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