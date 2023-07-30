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Москва
Профиль пользователя Olga_1104

фото пользователя Olga_1104

О себе

Очень люблю музыку рэп и попса. Особенно братья гаязовых🤗

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги☣️ Токсичность📺 Политика💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан

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