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Москва
Москва
Профиль пользователя Olga_1104
О себе
Очень люблю музыку рэп и попса. Особенно братья гаязовых🤗
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги☣️ Токсичность📺 Политика💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
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