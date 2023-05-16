Москва
Профиль пользователя Olga777

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О себе

Люблю общение. Прогулки. Хочу найти подругу. Из музыки люблю русский рок. Весёлая и жизнерадостная)))

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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