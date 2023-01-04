Всем привет ) меня зовут Оля, 29 лет .по знаку зодиака рак ( может кому то это важно)😄 Хотелось бы найти девченок , которые будут открыты для общения и новых знакомств Люблю путешествовать , ходить в театр ( а конкретно мюзиклы люблю ) , в кино или просто погулять , да даже по кайфу просто посидеть где - нибудь выпить пивка или винца в хорошей компании 😃люблю собак , кошек , да и в общем животных . Иногда они человечнее людей ) открыта для общения .Пишем не стесняемся 🥰

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

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