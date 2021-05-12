Москва
Профиль пользователя Olga.26

фото пользователя Olga.26

О себе

Общительная девушка люблю общаться на любые темы не комплексую ни о чём несмотря на то что у меня есть три собаки один котёнок и я почти замужем

Профиль обновлён 2 января 2023 г.

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

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Москва → Другое

Ищу подругу

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Сходить в кино

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Тула → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Vladimir7373
Тула → Другое

В кафе прогуляться выпить вина

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