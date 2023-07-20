Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн

Москва → Другое Добрый день! Хочу найти друзей. Увлекаюсь психологией и духовностью.

Москва → Другое Найти интересного собеседника и узнавать новое через общение

Москва → Другое Чтобы было интересно

Москва → Другое Пообщаюсь на тему алкоголя: его истории, культуры, брендов и создания.

Москва → Другое Творческий человек, ищу компанию для общения

Москва → Другое Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Москва → Другое Какая твоя любимая книга?)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.