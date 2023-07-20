Москва
Профиль пользователя OLGA1

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О себе

Интересуюсь дизайном интерьера, занимаюсь спортом, люблю классическую музыку.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Фестиваль Индийской музыки. Диснейленд. "Остров мечты" м. Технопарк

Москва → пообщаться

На разные темы. Дизайн, архитектура, путешествия...

Москва → пообщаться

Общаться онлайн и живое общение.

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

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Москва → Другое

Присоединяйся к нам❤️

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Какая твоя любимая книга?)

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Пообщаться на интересные темы

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Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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Хочется пообщаться найти друзей люблю вкусный кофе,прогулка по парку .

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Прогуляться по вечерней/ночной Москве

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Район Некрасовка.Кому скучно ...

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Пообщаюсь на тему алкоголя: его истории, культуры, брендов и создания.

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Добрый день! Хочу найти друзей. Увлекаюсь психологией и духовностью.

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