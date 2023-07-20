Москва
Профиль пользователя OLGA1
О себе
Интересуюсь дизайном интерьера, занимаюсь спортом, люблю классическую музыку.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Фестиваль Индийской музыки. Диснейленд. "Остров мечты" м. Технопарк
Москва → пообщаться
На разные темы. Дизайн, архитектура, путешествия...
Москва → пообщаться
Общаться онлайн и живое общение.
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Участие в других событиях
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Москва → Другое
Присоединяйся к нам❤️
Москва → Другое
Какая твоя любимая книга?)
Москва → Другое
Пообщаться на интересные темы
Москва → Другое
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Москва → Другое
Хочется пообщаться найти друзей люблю вкусный кофе,прогулка по парку .
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней/ночной Москве
Москва → Другое
Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!
Москва → Другое
Район Некрасовка.Кому скучно ...
Москва → Другое
Ищу подружек
Москва → Другое
Ну рассказывайте 🤔
Москва → Другое
Творческий человек, ищу компанию для общения
Москва → Другое
Пообщаюсь на тему алкоголя: его истории, культуры, брендов и создания.
Москва → Другое
Чтобы было интересно
Москва → Другое
Найти интересного собеседника и узнавать новое через общение
Москва → Другое
Добрый день! Хочу найти друзей. Увлекаюсь психологией и духовностью.
Москва → Другое
Интересно сходить на выставку современного искусства
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