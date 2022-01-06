Люблю путешествовать, в выходные тусить в клубах и барах, сходить на выставку, летом пляж с озером, Люблю плавать, кино, бильярд. Хочу познакомиться с мужчиной для серьёзных отношений . Также буду рада найти новых друзей как девушек так и парней.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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Москва → путешествия Ищу попутчицу или компанию в Албанию в сентябре

Москва → путешествия Путешествие в Тунис в Хамамет с 1 по 23 мая

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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