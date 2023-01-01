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Москва
Профиль пользователя OlesyaTyt

фото пользователя OlesyaTyt

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 394 участника

маленькое фото пользователя Alexander_R

Москва → пообщаться

Что для вас значит быть Другом?

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя varabar

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по секондам, сходить в музей

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя zoya_vas

Санкт-Петербург → пообщаться

Путь фрилансера!

Откликнулся 1 участник

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