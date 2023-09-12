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Москва
Профиль пользователя Olesyarif

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О себе

Изучаю Английский язык

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Katrin_esk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Kucing_kecil

Москва → прогуляться, перекусить

Let's practice English)

Откликнулись 3 участника

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