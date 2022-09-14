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Москва
Профиль пользователя Olesya_ya

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О себе

Мне 37 лет. Ищу подруг, приятельниц приблизительно моего возраста (+/-) для совместного посещения кафе, ресторанов, выставок, музеев, кино, театра, вечерних прогулок, посещения спортзала, желательно проживающих недалеко от меня. Замужем, есть дочь. Приятная в общении, открытая, уважаю свои и чужие границы, с чувством юмора)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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