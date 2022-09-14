О себе

Мне 37 лет. Ищу подруг, приятельниц приблизительно моего возраста (+/-) для совместного посещения кафе, ресторанов, выставок, музеев, кино, театра, вечерних прогулок, посещения спортзала, желательно проживающих недалеко от меня. Замужем, есть дочь. Приятная в общении, открытая, уважаю свои и чужие границы, с чувством юмора)