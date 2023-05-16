Москва
Профиль пользователя Olesya_Garanina

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О себе

САО Хочу найти компанию для походов в театр, музеи и выставки. Хожу в спортзал. Люблю после работы пройтись

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Участие в других событиях

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Найти новые знакомства, подружиться

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Найти подруг!

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Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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Ищу подругу, 27+

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Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

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