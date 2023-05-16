Москва
Профиль пользователя Olesya_Garanina
О себе
САО Хочу найти компанию для походов в театр, музеи и выставки. Хожу в спортзал. Люблю после работы пройтись
Профиль обновлён 29 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Москва → Другое
Устроить пикник в Ростокино
Москва → Другое
Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе
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