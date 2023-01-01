⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Olesya18

фото пользователя Olesya18

О себе

✅Люблю свою работу ( почти всю свою профессиональную жизнь проработала в гостинично-ресторанном бизнесе, сейчас ушла в ивент-индустрию)
✅Люблю читать (но с трудом нахожу на это время)
✅Постоянно учусь (и стараюсь применять знания на практике)
✅Всей душой люблю рестораны)) издержки профессии
✅Винишко в хорошей компании тоже люблю🍷
✅Не аскет- люблю эстетику и красоту во всем, хорошую музыку, путешествия, качественный отдых и умных людей, с которыми есть, о чем поговорить. Объективно, на данный момент, мне этого очень не хватает))
✅Ну и коротко о себе: умная, не пафосная, умею общаться и выстраивать диалоги хоть он- лайн, хоть офлайн.

Не люблю🙅‍♀️
Хамство, глупость, токсичность, обсуждение и осуждение.

Не обсуждаю❗️ религию и политику

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя Babaikaya

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам