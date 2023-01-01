О себе

✅Люблю свою работу ( почти всю свою профессиональную жизнь проработала в гостинично-ресторанном бизнесе, сейчас ушла в ивент-индустрию)

✅Люблю читать (но с трудом нахожу на это время)

✅Постоянно учусь (и стараюсь применять знания на практике)

✅Всей душой люблю рестораны)) издержки профессии

✅Винишко в хорошей компании тоже люблю🍷

✅Не аскет- люблю эстетику и красоту во всем, хорошую музыку, путешествия, качественный отдых и умных людей, с которыми есть, о чем поговорить. Объективно, на данный момент, мне этого очень не хватает))

✅Ну и коротко о себе: умная, не пафосная, умею общаться и выстраивать диалоги хоть он- лайн, хоть офлайн.



Не люблю🙅‍♀️

Хамство, глупость, токсичность, обсуждение и осуждение.



Не обсуждаю❗️ религию и политику