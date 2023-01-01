Москва
Профиль пользователя Olesya18
О себе
✅Люблю свою работу ( почти всю свою профессиональную жизнь проработала в гостинично-ресторанном бизнесе, сейчас ушла в ивент-индустрию)
✅Люблю читать (но с трудом нахожу на это время)
✅Постоянно учусь (и стараюсь применять знания на практике)
✅Всей душой люблю рестораны)) издержки профессии
✅Винишко в хорошей компании тоже люблю🍷
✅Не аскет- люблю эстетику и красоту во всем, хорошую музыку, путешествия, качественный отдых и умных людей, с которыми есть, о чем поговорить. Объективно, на данный момент, мне этого очень не хватает))
✅Ну и коротко о себе: умная, не пафосная, умею общаться и выстраивать диалоги хоть он- лайн, хоть офлайн.
Не люблю🙅♀️
Хамство, глупость, токсичность, обсуждение и осуждение.
Не обсуждаю❗️ религию и политику
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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