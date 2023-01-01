Москва

Профиль пользователя Olesinya

О себе Зимой люблю кататься на коньках, летом плавать. Работаю в автошколе, очень люблю автомобили. Очень нравится посидеть в уютном местечке, покурить кальян и поболтать.

Была в сети пару дней назад

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