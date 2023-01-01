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Москва
Профиль пользователя Olesinya

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О себе

Зимой люблю кататься на коньках, летом плавать. Работаю в автошколе, очень люблю автомобили. Очень нравится посидеть в уютном местечке, покурить кальян и поболтать.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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